Cena proibita da Carriera, 15 multe in arrivo per la famiglia di 'Villa I Tramonti': 'Noi non apriamo ma protestiamo' (Di martedì 19 gennaio 2021) SALUDECIO - Dalla padella alla brace. In cinque a Cena per protesta, in un ristorante che non poteva aprire, fuori dalla regione di residenza e terminata oltre il coprifuoco : la triplice possibile ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 19 gennaio 2021) SALUDECIO - Dalla padella alla brace. In cinque aper protesta, in un ristorante che non poteva aprire, fuori dalla regione di residenza e terminata oltre il coprifuoco : la triplice possibile ...

seneca4949 : RT @_DAGOSPIA_: A PESARO QUARANTE PERSONE SI SONO DATE APPUNTAMENTO SU TELEGRAM PER UNA CENA PROIBITA - ImpieriFilippo : RT @_DAGOSPIA_: A PESARO QUARANTE PERSONE SI SONO DATE APPUNTAMENTO SU TELEGRAM PER UNA CENA PROIBITA - elvipetretta : RT @_DAGOSPIA_: A PESARO QUARANTE PERSONE SI SONO DATE APPUNTAMENTO SU TELEGRAM PER UNA CENA PROIBITA - LEBBY4EVER : RT @_DAGOSPIA_: A PESARO QUARANTE PERSONE SI SONO DATE APPUNTAMENTO SU TELEGRAM PER UNA CENA PROIBITA - luigiscortecci : RT @_DAGOSPIA_: A PESARO QUARANTE PERSONE SI SONO DATE APPUNTAMENTO SU TELEGRAM PER UNA CENA PROIBITA -