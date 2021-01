Atalanta, Gasperini: “Vogliamo restare in alta classifica. Mercato? Non so cosa aspettarmi” (Di martedì 19 gennaio 2021) Il mister dell'Atalanta Gianpiero Gasperini ha parlato alla vigilia della partita con l'Udinese, valevole per il recupero della decima giornata di Serie A: "I friulani non vincono da tanto tempo? Le statistiche lasciano il tempo che trovano, domani affronteremo una squadra che non è nel suo miglior momento ma ha già dimostrato il suo valore. Il campionato è molto equilibrato, anche affrontare le squadre di bassa classifica si rivela speso complicato. Noi Vogliamo restare in alta classifica, per rimanere in posizioni prestigiose dobbiamo affrontare una partita per volta. Mercato? La situazione è difficile, non so cosa aspettarmi" - dichiara l'allenatore dell'Atalanta - .caption id="attachment 1057801" ... Leggi su itasportpress (Di martedì 19 gennaio 2021) Il mister dell'Gianpieroha parlato alla vigilia della partita con l'Udinese, valevole per il recupero della decima giornata di Serie A: "I friulani non vincono da tanto tempo? Le statistiche lasciano il tempo che trovano, domani affronteremo una squadra che non è nel suo miglior momento ma ha già dimostrato il suo valore. Il campionato è molto equilibrato, anche affrontare le squadre di bassasi rivela speso complicato. Noiin, per rimanere in posizioni prestigiose dobbiamo affrontare una partita per volta.? La situazione è difficile, non so" - dichiara l'allenatore dell'- .caption id="attachment 1057801" ...

