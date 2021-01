11 riparatori di computer hanno condiviso alcune richieste anomale e assurde dei loro clienti

Leggi su virali.video

(Di martedì 19 gennaio 2021) Lavorare comeinformatici non è sempre facile. Molte volte, il problema non è dato tanto da quanto è complicato l’apparecchio da riparare, quanto dalledi determinatipersone forse non si rendono conto che la tecnologia è qualcosa di delicato e che alcuni “disastri” sono assolutamente irreparabili. Nella galleria che segue vi mostriamoimmagini, che ritraggono delle “”, che alcunielettroniciavuto e che mostrano come,persone, nonaffatto capito in cosa consista illavoro.foto sono davveroe non si capisce se sia da biasimare l’incuria con ...