Uomini e donne anticipazioni: GEMMA turbata, DAVIDE balla con… (Di lunedì 18 gennaio 2021) Primo appuntamento della settimana con Uomini e donne, che quest’oggi promette di regalare ai telespettatori di Canale 5 numerosi colpi di scena. La puntata esordisce con GEMMA e i suoi annosi problemi con Maurizio, colpevole di averla trascurata durante le festività natalizie. Scopriremo che il giorno di Santo Stefano l’uomo ha liquidato frettolosamente la Galgani per accogliere in casa sua una misteriosa donna, definita dal cavaliere come una sua vecchia conoscenza. In studio si scatenerà il finimondo: pubblico e opinionisti metteranno in dubbio la lacunosa versione di Maurizio, che verrà accusato in modo unanime di avere un’amante fuori dalla trasmissione. Scopriremo inoltre che il Guerci e la Galgani hanno trascorso separati anche la notte di San Silvestro e questo darà adito a nuovi pettegolezzi, che non verranno affatto presi ... Leggi su tvsoap (Di lunedì 18 gennaio 2021) Primo appuntamento della settimana con, che quest’oggi promette di regalare ai telespettatori di Canale 5 numerosi colpi di scena. La puntata esordisce cone i suoi annosi problemi con Maurizio, colpevole di averla trascurata durante le festività natalizie. Scopriremo che il giorno di Santo Stefano l’uomo ha liquidato frettolosamente la Galgani per accogliere in casa sua una misteriosa donna, definita dal cavaliere come una sua vecchia conoscenza. In studio si scatenerà il finimondo: pubblico e opinionisti metteranno in dubbio la lacunosa versione di Maurizio, che verrà accusato in modo unanime di avere un’amante fuori dalla trasmissione. Scopriremo inoltre che il Guerci e la Galgani hanno trascorso separati anche la notte di San Silvestro e questo darà adito a nuovi pettegolezzi, che non verranno affatto presi ...

