Tevez, un anno ancora al Boca Juniors e poi… : “Penso farò l’allenatore” (Di lunedì 18 gennaio 2021) Carlos Tevez non si ritira, non dopo la vittoria del campionato da parte del suo Boca Juniors. L'Apache ha festeggiato con i suoi e ha già annunciato quale sarà il suo prossimo futuro: restare ancora un anno e dare la caccia alla Libertadores.Tevez: Libertadores e futuro da tecnicocaption id="attachment 1081581" align="alignnone" width="528" Boca Juniors Tevez (Twitter Boca Juniors)/captionIl Boca Juniors vince il campionato e si consola dopo l'eliminazione dalla Copa Libertadores di pochi giorni fa. Carlos Tevez, uomo simbolo della squadra, giura amore e promette un altro anno e questa volta l'obiettivo è chiaro: portare a casa ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 18 gennaio 2021) Carlosnon si ritira, non dopo la vittoria del campionato da parte del suo. L'Apache ha festeggiato con i suoi e ha già annunciato quale sarà il suo prossimo futuro: restareune dare la caccia alla Libertadores.: Libertadores e futuro da tecnicocaption id="attachment 1081581" align="alignnone" width="528"(Twitter)/captionIlvince il campionato e si consola dopo l'eliminazione dalla Copa Libertadores di pochi giorni fa. Carlos, uomo simbolo della squadra, giura amore e promette un altroe questa volta l'obiettivo è chiaro: portare a casa ...

ItaSportPress : Tevez, un anno ancora al Boca Juniors e poi... : 'Penso farò l'allenatore' - - IlGiannon : @totofaz E l'anno che gli hanno preso Tevez? Si lamentava perché gli avevano venduto Giaccherini ?? - bbbnzl30 : @Cardocan1 Vive di rendita per quei gol che fece l'anno della finale di Berlino in Champions Quei gol furono tutti… - AndreaPintore5 : @faberskj @mauro_marley @ninersmessimale Io non so dire se sia questo..alla fine se ci pensi anche quell'anno cambi… - SerraniAle : @beatriceletre Marione (mille volte grazie per quello che ha fatto e come lo ha fatto) non gioca da circa due anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Tevez anno La delusione in Libertadores pesa troppo: in Argentina parlano di un Tevez verso il ritiro… Il Posticipo Uefa.com - Rafia come Ibrahimovic, Tévez e Dybala: gli esordienti in gol con la Juventus

Gli esordienti in gol con la Juventus nel nuovo millennio. Salvatore Fresi, 15/09/2002, Serie A, Juventus-Atalanta 3-0. Benjamin Onwuachi, 25/11/2003, Coppa Italia, Siena-Juventus 1-2. Emerson, 10/08/ ...

FANTARACCONTI - Ho Immobile, Ronaldo e Zaccagni. E sono ultimo

Ma la lega è formata da 10 squadre. Tra gli altri partecipanti, abbiamo Fiorenzo, Tevez e Gallipoli, la coppia Mengo+Boso E quest’anno a sostituire la storica squadra di Gardo è arrivato il Ribo. Asta ...

Gli esordienti in gol con la Juventus nel nuovo millennio. Salvatore Fresi, 15/09/2002, Serie A, Juventus-Atalanta 3-0. Benjamin Onwuachi, 25/11/2003, Coppa Italia, Siena-Juventus 1-2. Emerson, 10/08/ ...Ma la lega è formata da 10 squadre. Tra gli altri partecipanti, abbiamo Fiorenzo, Tevez e Gallipoli, la coppia Mengo+Boso E quest’anno a sostituire la storica squadra di Gardo è arrivato il Ribo. Asta ...