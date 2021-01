Roma, Fonseca a rischio: secondo i bookmaker il sostituto sarà Sarri (Di lunedì 18 gennaio 2021) Roma - La Roma di Paulo Fonseca ha abituato ad alti e bassi, ma questa discontinuità, culminata nel derby perso contro la Lazio con un netto 3-0, potrebbe costare la panchina al tecnico portoghese il ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 18 gennaio 2021)- Ladi Pauloha abituato ad alti e bassi, ma questa discontinuità, culminata nel derby perso contro la Lazio con un netto 3-0, potrebbe costare la panchina al tecnico portoghese il ...

capuanogio : La sconfitta nel derby rimette #Fonseca al centro delle critiche. Tra i collaboratori di #Friedkin c’è chi lo ritie… - marcolafenice2 : @Sardanapalooo La Roma chiuderà tra il quinto e il settimo posto. Fonseca di conseguenza non sarà riconfermato. Tia… - sportli26181512 : #Roma, Fonseca a rischio: ecco chi sarà il sostituto secondo i bookmaker: Il derby perso per 3-0 contro la Lazio po… - DanieleLoMonaco : RT @ilRomanistaweb: #Fonseca, nessuna rivoluzione: contro lo Spezia si affida alle certezze Domani la Coppa, sabato il campionato: non è a… - TMW_radio : ??? #Maracanà Mister Luigi Cagni ??? «#Fonseca ha dei problemi, non sa leggere le partite. Neanche #Pirlo lo sa far… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Fonseca Roma, gli allenamenti di Fonseca sotto esame: “Si vede che un titolare su tutti…” SOS Fanta Roma, tensione a Trigoria: Fonseca in difficoltà

Roma, tensione a Trigoria Come riporta La Repubblica, nonostante toni pacati, i proprietari della Roma hanno parlato con Tiago Pinto, il quale ha fatto da tramite con Paulo Fonseca in evidente ...

Serata di gala in Coppa per lo Spezia, Italiano con la Roma fa il turn over

SPEZIA - Serata di gala domani alle 21.15 per lo Spezia, che all’Olimpico affronterà la Roma - prossimo avversario anche in campionato - nella sfida valida per l’accesso ai quarti di finale della Copp ...

Roma, tensione a Trigoria Come riporta La Repubblica, nonostante toni pacati, i proprietari della Roma hanno parlato con Tiago Pinto, il quale ha fatto da tramite con Paulo Fonseca in evidente ...SPEZIA - Serata di gala domani alle 21.15 per lo Spezia, che all’Olimpico affronterà la Roma - prossimo avversario anche in campionato - nella sfida valida per l’accesso ai quarti di finale della Copp ...