Napoli, lotta ai parcheggiatori abusivi: 47 denunciati (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Nelle giornate tra sabato e domenica i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli hanno identificato 371 persone e controllato 218 veicoli nel corso di operazioni contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi. Sono 47, infatti, i parcheggiatori abusivi denunciati, individuati in varie zone della città come piazza Matteotti, piazzetta San Pasquale e nei pressi del Vecchio Policlinico. Altri invece sono stati individuati in piazza Cavour, in piazza del Carmine, in piazza Duca degli Abruzzi e in piazza Calenda. Denunce anche nel quartiere Fuorigrotta, in via Metastasio e in via Rossetti, ed al Vomero, dove i militari hanno denunciato alcuni parcheggiatori con la recidiva nel biennio, erano nelle immediate ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 18 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Nelle giornate tra sabato e domenica i Carabinieri del Comando Provinciale dihanno identificato 371 persone e controllato 218 veicoli nel corso di operazioni contro il fenomeno dei. Sono 47, infatti, i, individuati in varie zone della città come piazza Matteotti, piazzetta San Pasquale e nei pressi del Vecchio Policlinico. Altri invece sono stati individuati in piazza Cavour, in piazza del Carmine, in piazza Duca degli Abruzzi e in piazza Calenda. Denunce anche nel quartiere Fuorigrotta, in via Metastasio e in via Rossetti, ed al Vomero, dove i militari hanno denunciato alcunicon la recidiva nel biennio, erano nelle immediate ...

Napoli: lotta ai parcheggiatori abusivi. Denunciate 47 persone in 2 giorni

Linea dura dei Carabinieri nei confronti dei parcheggiatori abusivi. Il Comando Provinciale di Napoli ha disposto massicci controlli nella città al fine di combattere il triste e noto fenomeno ...

