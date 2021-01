La protesta dei ristoratori come l’invasione di Capitol Hill? Salvini sbotta: ed è caos in tv (video) (Di lunedì 18 gennaio 2021) La protesta dei nostri ristoratori come l’invasione di Capitol Hill? Salvini sbotta: ed è caos in tv. Lo scontro acceso tra Simona Sala e l’ex ministro della Lega tracima dalla tv ai social. Dove, a seguito dell’aspro confronto televisivo, il leader del Carroccio commenta: «Ad ascoltare questi folli paragoni da una direttrice della “tivù pubblica”. Pagata con i soldi del canone di tutti gli italiani, è servita una grande dose di pazienza»… Uno degli ultimi post di Matteo Salvini sui propri account social riassume in poche battute l’ultimo, strumentale attacco consumatosi in diretta televisiva su Raitre. Quando, in collegamento con il programma di approfondimento politico Titolo V, Salvini si è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ladei nostridi: ed èin tv. Lo scontro acceso tra Simona Sala e l’ex ministro della Lega tracima dalla tv ai social. Dove, a seguito dell’aspro confronto televisivo, il leader del Carroccio commenta: «Ad ascoltare questi folli paragoni da una direttrice della “tivù pubblica”. Pagata con i soldi del canone di tutti gli italiani, è servita una grande dose di pazienza»… Uno degli ultimi post di Matteosui propri account social riassume in poche battute l’ultimo, strumentale attacco consumatosi in diretta televisiva su Raitre. Quando, in collegamento con il programma di approfondimento politico Titolo V,si è ...

