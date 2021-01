La Dad non sia una scusa per non occuparsi del rientro a scuola in sicurezza (Di lunedì 18 gennaio 2021) Con le prime, timide, riaperture delle scuole superiori, in questi giorni, sui social, si è nuovamente scatenato il dibattito tra chi preferirebbe continuare con la didattica a distanza fino ad emergenza sanitaria conclusa (quindi almeno per quest’anno scolastico se non parzialmente anche per il prossimo) e chi invece saluta con favore il rientro sui banchi. Chi non si fida del ritorno in classe, si appella in particolare allo scarso – per non dire nullo – cambiamento rispetto alla messa in sicurezza delle aule e dei mezzi di trasporto. Dall’altra parte della barricata, chi vorrebbe un rientro urgente e definitivo anche nelle Regioni in cui gli studenti più grandi continuano a seguire da remoto, si appella alla deformazione del senso stesso di scuola che la Dad porta con sé. Della Didattica a distanza si discute molto ... Leggi su wired (Di lunedì 18 gennaio 2021) Con le prime, timide, riaperture delle scuole superiori, in questi giorni, sui social, si è nuovamente scatenato il dibattito tra chi preferirebbe continuare con la didattica a distanza fino ad emergenza sanitaria conclusa (quindi almeno per quest’anno scolastico se non parzialmente anche per il prossimo) e chi invece saluta con favore ilsui banchi. Chi non si fida del ritorno in classe, si appella in particolare allo scarso – per non dire nullo – cambiamento rispetto alla messa indelle aule e dei mezzi di trasporto. Dall’altra parte della barricata, chi vorrebbe unurgente e definitivo anche nelle Regioni in cui gli studenti più grandi continuano a seguire da remoto, si appella alla deformazione del senso stesso diche la Dad porta con sé. Della Didattica a distanza si discute molto ...

