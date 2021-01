Il covid continua a preoccupare: il Comune chiude le aree gioco nei parchi cittadini (Di lunedì 18 gennaio 2021) La curva dei contagi continua a rimanere invariata, e nonostante la Regione chieda al governo di rivedere l'assegnazione della zona rossa per la Lombardia, il Comune di Lecco corre ai ripari: le aree ... Leggi su leccotoday (Di lunedì 18 gennaio 2021) La curva dei contagia rimanere invariata, e nonostante la Regione chieda al governo di rivedere l'assegnazione della zona rossa per la Lombardia, ildi Lecco corre ai ripari: le...

Ultime Notizie dalla rete : covid continua Azienda prende Cig Covid, ma personale continua a lavorare Agenzia ANSA La riscoperta dei surgelati, le vendite superano quota tre miliardi

Dopo anni di stallo ripartono gli acquisti (+11%) non solo per verdure e pesce, ma anche per primi piatti e dolci ...

Coronavirus, l'aggiornamento: 1.153 nuovi positivi e 1.703 guariti, quasi 119mila vaccinazioni

Effettuati 9.980 tamponi. Quasi il 95% dei casi attivi è in isolamento a casa, senza sintomi o con sintomi lievi. In calo i casi attivi. 51 i decessi.

