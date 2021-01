GF Vip, Pierpaolo Pretelli faccia a faccia con il fratello: duro confronto, entrambi in lacrime, cos’è successo (Di lunedì 18 gennaio 2021) La nuova puntata del GF Vip è arrivata ed è iniziata col botto: un faccia a faccia tra Pierpaolo Pretelli e il fratello: duro confronto, entrambi in lacrime, cos’è successo. Il GF Vip è tornato con una puntata esplosiva e un confronto a pochi minuti dall’inizio: un faccia a faccia tra Pierpaolo Pretelli e il fratello. Alfonso Signorini ha chiesto al giovane ex velino di recarsi in confessionale e ha chiesto a Giulia Salemi di restare in salotto con Tommaso e Dayane. A questo punto, è stata mostrata una clip ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 18 gennaio 2021) La nuova puntata del GF Vip è arrivata ed è iniziata col botto: untrae ilin. Il GF Vip è tornato con una puntata esplosiva e una pochi minuti dall’inizio: untrae il. Alfonso Signorini ha chiesto al giovane ex velino di recarsi in confessionale e ha chiesto a Giulia Salemi di restare in salotto con Tommaso e Dayane. A questo punto, è stata mostrata una clip ...

