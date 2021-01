Gall e la moda activewear

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 18 gennaio 2021) The talent of Made in Italy, durante la Milano Digital Fashion Week 2021, oltre ai big come Fendi, Tod’s, Etro, Prada, abbiamo visto brand emergenti come, sinonimo di ostilità e risetnimento. Si chiama così il brand dicreato dai due determinati founder e designer Justine Chiara Nardelli nel 2014. Il loro motto? “Una vita senzaè una vita non vissuta”. Un marchio che sfida con avanguardia lacontemporanea distinguendosi con coraggio, qualità ed innovazione. Attraverso collezioni fatte con materiali sperimentali, stampe e grafiche astratte, un design funzionale e hightech. Lo stile è quello dei combattenti, l’outfit è l’armatura per chi ogni giorno deve affrontare il caos della vita metropolitana. Colori mimetici e styling urban con felpe, ...