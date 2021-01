Fisco: tutte le scadenze di gennaio (Di lunedì 18 gennaio 2021) Settimana impegnativa da un punto di vista fiscale per le partite IVA. Il 18 gennaio, infatti, è il termine ultimo per provvedere al saldo delle quote tributarie 2020 sospese a causa dell'emergenza Covid. La scadenza interessa lavoratori autonomi, liberi professionisti titolari di partita Iva, iscritti o non iscritti in albi professionali, imprenditori, artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, società di persone e soggetti equiparati, società di capitali e enti commerciali ed infine enti che non svolgono attività commerciali. 18 gennaio Quel 50% di tasse 2020 non ancora versatepotrà essere corrisposto in un'unica soluzione oppure dilazionato in ulteriori 24 rate, la prima delle quali va saldata entro oggi. La ripresa dei versamenti riguarda le tasse sospese ai sensi degli articoli 126 ed 127 del decreto Rilancio n. 34/2020, ... Leggi su panorama (Di lunedì 18 gennaio 2021) Settimana impegnativa da un punto di vista fiscale per le partite IVA. Il 18, infatti, è il termine ultimo per provvedere al saldo delle quote tributarie 2020 sospese a causa dell'emergenza Covid. La scadenza interessa lavoratori autonomi, liberi professionisti titolari di partita Iva, iscritti o non iscritti in albi professionali, imprenditori, artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, società di persone e soggetti equiparati, società di capitali e enti commerciali ed infine enti che non svolgono attività commerciali. 18Quel 50% di tasse 2020 non ancora versatepotrà essere corrisposto in un'unica soluzione oppure dilazionato in ulteriori 24 rate, la prima delle quali va saldata entro oggi. La ripresa dei versamenti riguarda le tasse sospese ai sensi degli articoli 126 ed 127 del decreto Rilancio n. 34/2020, ...

Tra l'altro la situazione in cui versa l'imprenditoria italiana non è frutto solo delle scellerate imposizioni dell'attuale esecutivo, la cui efficacia dal punto di vista del contenimento del contagio ...

POPULISMO e AUSTERITY: il dubbio amletico tra RISTORARE e TASSARE

Se chiediamo ad un gestore o ad un consulente quali siano i pericolo per il 2021, potremmo sentirne di ogni. L’elenco è lungo, proprio perché il momento è particolarmente complesso, ma probabilmente i ...

