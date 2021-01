Crisi Covid, Uecoop: una impresa su tre riparte con conti in rosso (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Quasi 1 impresa su 3 (31%) riparte nel 2021 da conti in rosso con i bilanci in passivo dell’ultimo anno colpiti dai devastanti effetti sull’economia. E’ quanto emerge dall’indagine dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) su un campione nazionale di aziende da Nord a Sud della Penisola in riferimento alle incertezze legate alla Crisi di Governo mentre oltre la metà delle imprese (51%) è convinta che i fondi promessi dal Recovery Plan non arriveranno prima di un anno. La pandemia – sottolinea la nota – sta mettendo a dura prova tutti i settori, dai servizi al commercio, dalla logistica alla manifattura, dall’agroalimentare al turismo con perdite di fatturato, sospensione dei progetti di investimento e difficoltà a garantire i livelli occupazionali. L’attesa per gli ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 18 gennaio 2021) (Teleborsa) – Quasi 1su 3 (31%)nel 2021 daincon i bilanci in passivo dell’ultimo anno colpiti dai devastanti effetti sull’economia. E’ quanto emerge dall’indagine dell’Unione europea delle cooperative () su un campione nazionale di aziende da Nord a Sud della Penisola in riferimento alle incertezze legate alladi Governo mentre oltre la metà delle imprese (51%) è convinta che i fondi promessi dal Recovery Plan non arriveranno prima di un anno. La pandemia – sottolinea la nota – sta mettendo a dura prova tutti i settori, dai servizi al commercio, dalla logistica alla manifattura, dall’agroalimentare al turismo con perdite di fatturato, sospensione dei progetti di investimento e difficoltà a garantire i livelli occupazionali. L’attesa per gli ...

