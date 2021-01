Copa Maradona, trionfo Boca Juniors: battuto il Banfield ai rigori (Di lunedì 18 gennaio 2021) Il Boca Juniors conquista la prima Copa Diego Armando Maradona, la Coppa di Lega intitolata alla leggenda del calcio argentino subito dopo la sua scomparsa. Al ‘Bicentenario’ di San Juan, gli Xeneize battono ai rigori il Banfield dopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari. Il Boca è passato in vantaggio al 64? con Cardona per poi rimanere in nove (espulso Mas e infortunio di Diego Gonzalez a cambi finiti) e subire il pareggio di Lollo. Dal dischetto prevale però l’esperienza del Boca. E l’errore di Rodriguez che permette agli uomini di Russo di alzare il trofeo numero 70 della storia del Boca. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) Ilconquista la primaDiego Armando, la Coppa di Lega intitolata alla leggenda del calcio argentino subito dopo la sua scomparsa. Al ‘Bicentenario’ di San Juan, gli Xeneize battono aiildopo l’1-1 maturato nei tempi regolamentari. Ilè passato in vantaggio al 64? con Cardona per poi rimanere in nove (espulso Mas e infortunio di Diego Gonzalez a cambi finiti) e subire il pareggio di Lollo. Dal dischetto prevale però l’esperienza del. E l’errore di Rodriguez che permette agli uomini di Russo di alzare il trofeo numero 70 della storia del. SportFace.

