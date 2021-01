Canto pop online con la vocal coach Claudia Cappabianca, da febbraio 2021 (Di lunedì 18 gennaio 2021) In partenza a febbraio 2021 il laboratorio di Canto pop online con Claudia Cappabianca. Cinque incontri da due ore per immergersi nel mondo del Canto moderno. Un incontro al mese su piattaforma zoom, oramai collaudata dall’insegnante di Canto Claudia Cappabianca. Un laboratorio ideato da lei che ha già avuto modo di proporre nel mese di marzo e che ha avuto un ottimo riscontro facendo il sold out di iscrizioni. Il laboratorio è aperto a tutti coloro che vogliono iniziare a conoscere il mondo della voce e tutti i suoi colori meravigliosi. Livello di base con argomenti importanti come la respirazione nel Canto, la postura, l’articolazione, le dinamiche ecc. LABORATORIO DI Canto ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 18 gennaio 2021) In partenza ail laboratorio dipopcon. Cinque incontri da due ore per immergersi nel mondo delmoderno. Un incontro al mese su piattaforma zoom, oramai collaudata dall’insegnante di. Un laboratorio ideato da lei che ha già avuto modo di proporre nel mese di marzo e che ha avuto un ottimo riscontro facendo il sold out di iscrizioni. Il laboratorio è aperto a tutti coloro che vogliono iniziare a conoscere il mondo della voce e tutti i suoi colori meravigliosi. Livello di base con argomenti importanti come la respirazione nel, la postura, l’articolazione, le dinamiche ecc. LABORATORIO DI...

