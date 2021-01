Boschi delusa “Da Conte mi aspettavo di più” Poltrone? “Ma no | parole chiare sulle difficoltà degli italiani”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 18 gennaio 2021) “C’è stata una chiusura da. Ma da parte nostra abbiamo ribadito che per noi il tema importante è come possiamo dare una mano agli. E come poter dare un governo che funziona meglio”. Non nasconde la sua delusione Maria Elenaal termine della maratona alla Camera sulla crisi di governo. La delusione della: damidi più “Mi sarei aspettata qualche parola diversa rispetto alle”, dice la capogruppo di Italia Viva dai microfoni del Tg4. Renziana di ferro, la superfavorita fino a pochi giorni fa per un ministero in caso di rimpasto, dissimula non benissimo la frittata fatta. Qualcosa in più da. Che cosa? “Qualche parola diversa ...