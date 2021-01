Traffico Roma del 17-01-2021 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 17 gennaio 2021) Luceverdeuna buona domenica Ben ritrovati dalle redazioni studio Daniele guerrisi circolazione scarsa sulla rete viaria della capitale a causa della risalita delle polveri sottili anche oggi blocco delall’interno della fascia verde fino alle 20:30 per ciclomotori e motoveicoli fino ad Euro 1 autoveicoli a benzina e diesel fino a €2 come ogni domenica ricordiamo la pedonalizzazione di via dei Fori Imperiali deviate le linee bus che normalmente vi transitano e proseguono i lavori di manutenzione sulla viadotto della Magliana carreggiata tra via del pattinaggio via della Magliana nelle due direzioni frequente la formazione di rallentamenti nelle ore di maggior transito restiamo a distanza da oggi il Lazio passa in zona arancione con negozi aperti fino alle 21 ma non i bar e ristoranti che possono continuare a fare le consegne a domicilio ...