Theo Hernandez e Calhanoglu positivi al Covid

(Di domenica 17 gennaio 2021) AGI - Il Covid torna a bussare alle porte del Milan. La notizia è arrivata questa mattina in un comunicato stampa in cui si annuncia che "Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez sono risultati positivi a un tampone molecolare effettuato ieri a tutto il gruppo squadra, che invece è risultato negativo". Il club rossonero ha fatto sapere che "i due calciatori, asintomatici, sono stati posti da subito in quarantena a domicilio. Tutti gli altri giocatori e lo staff continueranno a seguire un monitoraggio stretto secondo le indicazioni dei protocolli vigenti".