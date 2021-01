Marta Bassino concede il bis È doppietta a Kranjska Gora

Leggi su agi

(Di domenica 17 gennaio 2021) AGI - Storico bis in appena 24 ore per. La campionessa azzurra ha vinto anche il secondo slalom gigante di Coppa del mondo di. Per la 24enne sciatrice di Borgo San Dalmazzo quella odierna sulle nevi della pista 'Podkoren 3' della località slovena è la quinta vittoria in carriera, la quarta in questa per lei fantastica stagione nonché il 16/o podio (98 podio azzurro in Coppa di sempre al femminile). Alle spalle dellala svizzera Michelle Gisin a 66 centesimi, terza la slovena Meta Hrovat a 73. Settima Sofia Goggia a 2"07 mentre l'americana Mikaela Shiffrin, al comando a meta' gara, e' giunta sesta a 1"27. Ladicentrata in appena 24 ore in slalom gigante a...