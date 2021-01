LIVE Inter-Juventus 1-0 | Serie A in DIRETTA | inizia il secondo tempo!

Leggi su oasport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL21.48 Rientrano in campo le squadre, tra pochissimo l'inizio deltempo. 21.38 A tra poco per iltempo disu OA Sport. 21.36 L'chiude avanti il primo tempo grazie al goal messo a segno da Vidal al 12? di testa su assist di Barella. Possesso palla44%-56%, tiri in porta 5-2, angoli 1-0, ammonito Bonucci (J). 45'+2 FINISCE IL PRIMO TEMPO,1-0. 45'+1 Fallo di mano di Barella a centrocampo. 45? Rilancio lungo di Handanovic con il destro. 44? Due minuti di recupero. 43? Lukaku si allaccia con Chiellini, Doveri decreta il ...