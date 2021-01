Ligue 1 2020/2021: Lille capolista, Reims superato in extremis. Decide David (Di domenica 17 gennaio 2021) La ventesima giornata della Ligue 1 2020/2021 ha emesso un verdetto importante: il Lille lotterà per il titolo sino all’ultimo minuto dell’ultimo match, letteralmente. Gli uomini di Galtier hanno rispettato i pronostici della vigilia, superando per 2-1 il Reims allo Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d’Ascq. La vittoria dei padroni di casa è arrivata soltanto dopo 90? intensi, durante i quali gli ospiti hanno dimostrato di poter reggere il confronto con una delle grandi del calcio francese. Proprio all’ultimo istante, la stella David ha offerto seguito alla marcatura precedente del compagno Bamba. Quella del Lille è stata una rimonta, arrivata nel corso di un secondo tempo rocambolesco e ricco di occasioni da ambedue le parti. Vantaggio iniziale meritato del ... Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) La ventesima giornata dellaha emesso un verdetto importante: illotterà per il titolo sino all’ultimo minuto dell’ultimo match, letteralmente. Gli uomini di Galtier hanno rispettato i pronostici della vigilia, superando per 2-1 ilallo Stade Pierre-Mauroy di Villeneuve d’Ascq. La vittoria dei padroni di casa è arrivata soltanto dopo 90? intensi, durante i quali gli ospiti hanno dimostrato di poter reggere il confronto con una delle grandi del calcio francese. Proprio all’ultimo istante, la stellaha offerto seguito alla marcatura precedente del compagno Bamba. Quella delè stata una rimonta, arrivata nel corso di un secondo tempo rocambolesco e ricco di occasioni da ambedue le parti. Vantaggio iniziale meritato del ...

La ventesima giornata della Ligue 1 2020/2021 ha emesso un verdetto importante: il Lille lotterà per il titolo sino all'ultimo minuto dell'ultimo match, letteralmente. Gli uomini di Galtier hanno risp ...

Risultati importanti nei match delle ore 15 in Ligue 1 2020/2021. Quello più importante porta la firma del Bordeaux che vince sul campo del Nizza. All’Allianz Riviera la sblocca Hwang, risolvendo un m ...

