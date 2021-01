Le donne di Napoleone

Leggi su iodonna

(Di domenica 17 gennaio 2021) «Non ho bevuto neppure una tazza di tè, senza maledire l’ambizione che mi tiene lontano dall’anima della mia vita». Oggi, tante mogli di uomini distratti e ambiziosi vorrebbero sentirsi dedicare simili parole d’amore… Soprattutto se a scriverle fualla sua Giuseppina, nel mezzo della Campagna d’Italia. Dietro un grande uomo c’è spesso una grande donna? Fra amori e famiglia, ad averne più d’una fu Bonaparte, come racconta Alessandra Necci nel nuovo Al cuore dell’Impero.e le suefra sentimento e potere (Marsilio). Mamma Letizia Marie Laetitia (Letizia) Bonaparte (1750-1836) by Robert Lefevre (1755-1830). Castle Museum, Versailles, France (Photo by Leemage/Corbis via Getty Images) Nel 2021 ricorre il bicentenario dalla scomparsa di “Nabulio”, come lo chiamava sua madre. Quanto a lei, Stendhal dirà: «Poche ...