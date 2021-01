Inter, questione stipendi: Marotta e Antonello incontrano la squadra (Di domenica 17 gennaio 2021) Alla vigilia della partita con la Juventus, i due amministratori delegati dell’Inter hanno in contrato la squadra per discutere degli stipendi arretrati Come riferito da Repubblica, nella giornata di ieri i due amministratori delegati dell’Inter, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, hanno incontrato i giocatori per discutere del mancato pagamento degli ultimi stipendi. Nell’incontro durato un quarto d’ora, i due dirigenti hanno confermato che gli stipendi di luglio e agosto scorsi, mai versati, saranno pagati a metà febbraio. Inoltre saranno saldati anche quelli di novembre e dicembre. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Alla vigilia della partita con la Juventus, i due amministratori delegati dell’hanno in contrato laper discutere degliarretrati Come riferito da Repubblica, nella giornata di ieri i due amministratori delegati dell’, Alessandroe Giuseppe, hanno incontrato i giocatori per discutere del mancato pagamento degli ultimi. Nell’incontro durato un quarto d’ora, i due dirigenti hanno confermato che glidi luglio e agosto scorsi, mai versati, saranno pagati a metà febbraio. Inoltre saranno saldati anche quelli di novembre e dicembre. Leggi su Calcionews24.com

