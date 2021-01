Inter Juve 2-0 LIVE: Barella raddoppia su lancio di Bastoni (Di domenica 17 gennaio 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Inter e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio “San Siro”, Inter e Juve si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Juve 2-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si comincia a San Siro, fuochi d’artificio e botti assordanti nelle vicinanze di San Siro 3? Problemi all’occhio per il Bonucci – Forse causato dal fumo dei fuochi 4? Chiesa rischia – Dribbling in area e pallone perso. Poi libera Frabotta 5? Cross Morata – A cercare Ronaldo, anticipato da Skriniar 7? Punizione Brozovic – Conclusione dai 28 metri, larga alla sinistra di Szczesny 11? Gol annullato a Ronaldo – Tiro di Rabiot ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 gennaio 2021) Allo stadio San Siro, il match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “San Siro”,si affrontano nel match valido per la 18ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi2-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si comincia a San Siro, fuochi d’artificio e botti assordanti nelle vicinanze di San Siro 3? Problemi all’occhio per il Bonucci – Forse causato dal fumo dei fuochi 4? Chiesa rischia – Dribbling in area e pallone perso. Poi libera Frabotta 5? Cross Morata – A cercare Ronaldo, anticipato da Skriniar 7? Punizione Brozovic – Conclusione dai 28 metri, larga alla sinistra di Szczesny 11? Gol annullato a Ronaldo – Tiro di Rabiot ...

