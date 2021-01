Governo, la senatrice Sandra Lonardo: “Voterò la fiducia a Conte senza nulla in cambio” (Di domenica 17 gennaio 2021) La senatrice del Gruppo Misto Sandra Lonardo, moglie del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha annunciato che martedì voterà la fiducia a Conte “senza nulla in cambio”. “Voglio dire, ancora una volta, rispetto alle malelingue mediatiche, ai bugiardi di mestiere, ai ventriloqui della malafede, che non ho aperto alcuna trattativa per avere qualcosa, nessun Ministero, niente di niente” ha scritto la senatrice del Gruppo Misto, Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella. “Voterò la fiducia – annuncia – perché ritengo, in coscienza, che l’apertura della crisi sia un atto ingeneroso verso le sofferenze che la nostra gente vive”. Una decisione, quella di votare per ... Leggi su tpi (Di domenica 17 gennaio 2021) Ladel Gruppo Misto, moglie del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha annunciato che martedì voterà lain”. “Voglio dire, ancora una volta, rispetto alle malelingue mediatiche, ai bugiardi di mestiere, ai ventriloqui della malafede, che non ho aperto alcuna trattativa per avere qualcosa, nessun Ministero, niente di niente” ha scritto ladel Gruppo Misto,, moglie di Clemente Mastella. “la– annuncia – perché ritengo, in coscienza, che l’apertura della crisi sia un atto ingeneroso verso le sofferenze che la nostra gente vive”. Una decisione, quella di votare per ...

