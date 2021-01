Ferrari: prima prova al simulatore per Sainz (Di domenica 17 gennaio 2021) Nella giornata di ieri, il nuovo pilota della Ferrari, Carlos Sainz ha avuto modo di effettuare la sua prima prova al simulatore. Lo spagnolo, ha avuto modo di testare la guidabilità della vettura in vista della nuova stagione. Ferrari: le parole di Sainz Carlos Sainz, nella giornata di ieri, ha provato per la prima volta il simulatore Ferrari. Il pilota, dopo una mattinata caratterizzata da riunioni con i membri del team e della Gestione Sportiva, ha potuto provare il simulatore nel pomeriggio. Un primo approccio per lo spagnolo che deve ancora esordire ufficialmente sulla monoposto rossa. Il suo debutto dovrebbe avvenire tra pochi giorni, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 17 gennaio 2021) Nella giornata di ieri, il nuovo pilota della, Carlosha avuto modo di effettuare la suaal. Lo spagnolo, ha avuto modo di testare la guidabilità della vettura in vista della nuova stagione.: le parole diCarlos, nella giornata di ieri, hato per lavolta il. Il pilota, dopo una mattinata caratterizzata da riunioni con i membri del team e della Gestione Sportiva, ha potutore ilnel pomeriggio. Un primo approccio per lo spagnolo che deve ancora esordire ufficialmente sulla monoposto rossa. Il suo debutto dovrebbe avvenire tra pochi giorni, ...

