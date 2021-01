Diffidati Atalanta-Genoa, nerazzurri a rischio squalifica in vista del recupero con l’Udinese (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono due i giocatori che compaiono nell’elenco dei Diffidati prima del calcio d’inizio di Atalanta-Genoa e a rischio squalifica in vista del match che la Dea giocherà mercoledì contro l’Udinese in quello che è il recupero della decima giornata. Si tratta, peraltro, di due difensori, dunque allerta massima per Gasperini: Rafael Toloi e Berat Djimsiti, infatti, in caso di ulteriore cartellino giallo andrebbero incontro a un turno di stop. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 gennaio 2021) Sono due i giocatori che compaiono nell’elenco deiprima del calcio d’inizio die aindel match che la Dea giocherà mercoledì controin quello che è ildella decima giornata. Si tratta, peraltro, di due difensori, dunque allerta massima per Gasperini: Rafael Toloi e Berat Djimsiti, infatti, in caso di ulteriore cartellino giallo andrebbero incontro a un turno di stop. SportFace.

Nessun giocatore figura nell'elenco dei diffidati in vista del match degli ottavi di finale di Coppa Italia Atalanta-Cagliari. La sfida del Gewiss Stadium chiude il programma di questi ottavi e in vis ...

