ricpuglisi : Di Maio, gennaio 2017: 'Vieni eletto e poi cambi casacca? In M5S paghi 150.000€.' #costruttori… - borghi_claudio : Mamma mia che schifezza... Tutto sto casino per mettere BETTINI sottosegretario facendo fuori l'unico passabile del… - zazoomblog : Di Maio: M5S unito con Conte martedì da un lato i costruttori dallaltro i distruttori - #Maio: #unito #Conte… - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Di Maio: 'M5S unito con Conte, martedì da un lato i costruttori dall'altro i distruttori' - massi_marino : L’editoriale de “il Giornale” ricorda a Di Maio il concetto che espresse nel 2018 riguardo al “voltagabbana del Par… -

Ultime Notizie dalla rete : Maio M5S

Clicca e condividi l'articolo“Domani Conte viene in Aula. Noi gli avevamo chiesto “ritieni di cambiare qualcosa su quanto è stato fatto o nel governo? Il presidente del Consiglio ha risposto “ho il go ...L'ora della verità si avvicina. Lunedì alla Camera e martedì in Senato, Giuseppe Conte chiederà la fiducia e capirà se vi sarà ancora una maggioranza dopo la crisi innescata da Renzi e Italia Viva. Al ...