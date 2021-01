Daydreamer non va più in onda giovedì sera. Ecco il motivo (Di domenica 17 gennaio 2021) Delusione per le fan italiane di Can Yaman. Dopo che l’attore turco si è infuriato con alcune di loro sui social con le “sconvolgenti” conseguenze di cui abbiamo parlato in un altro articolo, da Mediaset arriva un’altra “triste” notizia: riguarda “Daydreamer – Le Ali del Sogno”. Infatti la soap turca, dopo un pubblicizzatissimo ritorno in prima serata il giovedì su Canale 5 e due puntate, è stata cancellata. Al suo posto ci sarà “L’ora legale”, commedia di Ficarra e Picone del 2017. Perché questa decisione? Ovviamente di solito si cancella un programma per i bassi ascolti ed è stato così anche per la storia d’amore di Can e Sanem. Infatti giovedì della scorsa settimana, il 7 gennaio, è stata seguita solo da poco più 2 milioni di telespettatori (per la precisione 2.365.000) con l’11% di share. Ben di più ha ottenuto ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 17 gennaio 2021) Delusione per le fan italiane di Can Yaman. Dopo che l’attore turco si è infuriato con alcune di loro sui social con le “sconvolgenti” conseguenze di cui abbiamo parlato in un altro articolo, da Mediaset arriva un’altra “triste” notizia: riguarda “– Le Ali del Sogno”. Infatti la soap turca, dopo un pubblicizzatissimo ritorno in primata ilsu Canale 5 e due puntate, è stata cancellata. Al suo posto ci sarà “L’ora legale”, commedia di Ficarra e Picone del 2017. Perché questa decisione? Ovviamente di solito si cancella un programma per i bassi ascolti ed è stato così anche per la storia d’amore di Can e Sanem. Infattidella scorsa settimana, il 7 gennaio, è stata seguita solo da poco più 2 milioni di telespettatori (per la precisione 2.365.000) con l’11% di share. Ben di più ha ottenuto ...

Cristin87876041 : Ecco quando finirà, non potevano mettere Daydreamer - AvventoSofia : RT @Rossy45521513: Certi incintri succedono e basta. E dopo niente e più lo stesso. Tu non lo sai, ma senti qualcosa che non ti spieghi, ma… - Marsia35575940 : @QuiMediaset_it invece di mandare dal lunedì alla domenica una vita, il segreto, beautiful che hanno pienamente st… - conventi_giulia : Can ha tolto i commenti ai post, e ad alcuni non ha proprio dato la possibilità di commentarli, mi vergogno di esse… - Sary_Sary82 : @QuiMediaset_it Cara @QuiMediaset_it , avete trovato un posto sul vostro palinsesto per DayDreamer? Dopo avercelo f… -