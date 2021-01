Crisi di governo, Zingaretti: “Pd lontano da derive avventuristiche ” (Di domenica 17 gennaio 2021) La direzione del Partito Democratico, convocata in forma permanente, dopo le comunicazioni del segretario, si riaggiorna al termine del passaggio nelle aule parlamentari Leggi su lastampa (Di domenica 17 gennaio 2021) La direzione del Partito Democratico, convocata in forma permanente, dopo le comunicazioni del segretario, si riaggiorna al termine del passaggio nelle aule parlamentari

ivanscalfarotto : Se il Pd si fosse mosso non ci sarebbe stata la crisi, Italia Viva lasciata sola a portare la croce del riformismo.… - luigidimaio : La priorità non può essere un dibattito sulla crisi di governo, la priorità sono gli italiani. Dal Consiglio dei M… - BentivogliMarco : Per 3 giorni la soluzione della crisi in mano ad uno che non è in Parlamento e parla al posto della moglie. Insis… - pleopizzi : RT @anto_comi: @repubblica 9 gennaio: Indonesia, aereo caduto. 13 gennaio: crisi Governo, strappo da parte di IV. 17 gennaio: vaccino, 165… - i_dont__kno : Caro Diario, Il mio amante Salvini sta mettendo in dubbio il nostro amore ,non so come affrontare la cosa ,non so s… -

Ultime Notizie dalla rete : Crisi governo Crisi di governo, timori per i numeri al Senato. Conte va avanti. Al via la direzione del Pd Il Sole 24 ORE Cgia: “Solo 29 mld di ristori contro 423 mld di mancati incassi”

MESTRE (VENEZIA) (ITALPRESS) - "Sebbene in termini assoluti la somma sia certamente importante, i 29 miliardi di euro di aiuti diretti erogati fino ad ora dal Governo alle attività economiche coinvolt ...

Roma, polemiche sulla nuova chiusura delle Ztl: «Commercianti ko e scuole al via, scelta assurda»

L’idea di ripristinare la chiusura dei varchi Ztl nel centro storico in un momento di profonda crisi, infatti ... limitazioni dell’ultimo Dpcm del governo in vigore che conferma la chiusura ...

MESTRE (VENEZIA) (ITALPRESS) - "Sebbene in termini assoluti la somma sia certamente importante, i 29 miliardi di euro di aiuti diretti erogati fino ad ora dal Governo alle attività economiche coinvolt ...L’idea di ripristinare la chiusura dei varchi Ztl nel centro storico in un momento di profonda crisi, infatti ... limitazioni dell’ultimo Dpcm del governo in vigore che conferma la chiusura ...