Torino Spezia, fallo killer di Vignali: espulso. Salta la Roma (Di sabato 16 gennaio 2021) Luca Vignali, esterno dello Spezia, è stato espulso contro il Torino: sarà squalificato in occasione della trasferta di Roma Esordio da incubo per lo Spezia in casa del Torino. Dopo appena sette minuti di gioco, l'arbitro Michael Fabbri ha estratto un cartellino rosso agli indirizzi di Luca Vignali, reo di aver commesso un brutto fallo su Nicola Murru. L'esterno aquilotto classe '96 sarà squalificato e costretto a Saltare la delicata trasferta contro la Roma.

