Strage da monossido di carbonio nella Rsa: cinque anziani morti (Di domenica 17 gennaio 2021) Morire in una Rsa di questi tempi è tristemente normale. Farlo non a causa del Covid è però beffardo. È successo venerdì notte a Lanuvio, comune pontino della provincia di Roma. Quando ieri mattina la titolare è arrivata sembrava che tutti dormissero profondamente, ma i i tentativi di svegliare sia i 10 anziani sia i due operatori sono stati inutile Poco dopo le 9 è scattato l'allarme. Sul posto sono arrivati il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

