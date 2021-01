Serie B, oggi continua la 18ª giornata. Il programma (Di domenica 17 gennaio 2021) Dopo i due anticipi del venerdì e le gare del sabato, oggi continua la diciottesima giornata di Serie B, ecco il programma completo: VENERDI’ 15 GENNAIO Chievo-Entella 2-1 L.R.Vicenza-Frosinone 0-0 SABATO 16 GENNAIO Cittadella-Ascoli 1-0 Monza-Cosenza 2-2 Pisa-Brescia 1-0 Pordenone-Venezia 2-0 Reggina-Lecce 0-1 DOMENICA 17 GENNAIOPescara-Cremonese alle ore 15.00 Empoli-Salernitana alle ore 21.00 LUNEDI’ 18 GENNAIOSpal-Reggiana alle ore 21.00 Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 17 gennaio 2021) Dopo i due anticipi del venerdì e le gare del sabato,la diciottesimadiB, ecco ilcompleto: VENERDI’ 15 GENNAIO Chievo-Entella 2-1 L.R.Vicenza-Frosinone 0-0 SABATO 16 GENNAIO Cittadella-Ascoli 1-0 Monza-Cosenza 2-2 Pisa-Brescia 1-0 Pordenone-Venezia 2-0 Reggina-Lecce 0-1 DOMENICA 17 GENNAIOPescara-Cremonese alle ore 15.00 Empoli-Salernitana alle ore 21.00 LUNEDI’ 18 GENNAIOSpal-Reggiana alle ore 21.00 Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

