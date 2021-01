Retroscena Conte-Pirlo: «La Juve non è centro per pensionati» (Di sabato 16 gennaio 2021) . All’inizio il tecnico non voleva il Maestro in bianconero Primavera-estate del campionato 2011-12, Tuttosport svela un intrigante Retroscena verso Inter-Juve. In casa bianconero nasce l’idea Pirlo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JuveNTUS VAI SU JuveNEWS24 Reazione di Conte perplessa, per usare un eufemismo. Nelle ricostruzioni c’è anche chi parla di riflessioni all’insegna del «mica è un centro ricreativo per pensionati» che circolavano in merito all’operazione intorno all’ambiente Juventus. Concetto espresso in maniera poco più colorita o poco meno, ma lì intorno siamo. Il tecnico non era sicuro dell’affidabilità di un ultra 30enne che era appena stato scaricato dal Milan e dubitava pure della sua funzionalità nei suoi schemi. Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) . All’inizio il tecnico non voleva il Maestro in bianconero Primavera-estate del campionato 2011-12, Tuttosport svela un intriganteverso Inter-. In casa bianconero nasce l’idea. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLANTUS VAI SUNEWS24 Reazione diperplessa, per usare un eufemismo. Nelle ricostruzioni c’è anche chi parla di riflessioni all’insegna del «mica è unricreativo per» che circolavano in merito all’operazione intorno all’ambiententus. Concetto espresso in maniera poco più colorita o poco meno, ma lì intorno siamo. Il tecnico non era sicuro dell’affidabilità di un ultra 30enne che era appena stato scaricato dal Milan e dubitava pure della sua funzionalità nei suoi schemi. Leggi su ...

