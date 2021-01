Policlinico di Caserta | opera attesa da 20 anni Rettore | “Questa volta ce la faremo”

(Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: 3 minuti E’ un’da oltre ventiilUniversitario di, tra le più costose del Mezzogiorno, i cui lavori si sono fermati tre volte per periodi anche lunghi, ma poi sono sempre ripartiti. Come oggi, quando il cantiere ha ripreso a funzionare dopo l’ultimo stop di quasi tre. “Mai lavori procederanno spediti fino alla fine” assicura Gianfranco Nicoletti,dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, proprietaria dell’, che ha svolto un sopralluogo stamani al cantiere con il governatore della Campania Vincenzo De Luca, il sindaco diCarlo Marino e rappresentanti della società Condotte, ...

mattinodinapoli : Riparte il Policlinico di Caserta: consegna dell'opera in 32 mesi dopo un'odissea di stop e ritardi - MariaT94 : Nel corso del sopralluogo al policlinico universitario di Caserta #DeLuca dice la sua sulla #crisidigoverno #renzi… - andpellegrino : De Luca si intrattiene con la stampa al sopralluogo istituzionale del Policlinico universitario di Caserta. Crisi d… -

Ultime Notizie dalla rete : Policlinico Caserta

“E’ una giornata simbolica per tutta la Campania. Il Policlinico di Caserta e’ la prima grande opera che riparte nel 2021, la prendiamo come il simbolo di una rinascita, di una ripresa di investimenti ...CASERTA – «La Campania è la prima regione d’Italia per percentuale di utilizzazione dei vaccini, e questo è una cosa che deve farci inorgoglire perché dimostra l’efficienza del nostro sistema sanitari ...