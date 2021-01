LIVE VOLLEY Trento-Cisterna 0-1 (24-26, 1-2), Superlega 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di sabato 16 gennaio 2021) Itas Trentino e Top VOLLEY Cisterna si sfidano nell’anticipo dell’ottava giornata di ritorno di Superlega 2020/2021. Gli uomini di coach Lorenzetti vogliono la quattordicesima vittoria consecutiva contro Cisterna, fanalino di coda della classifica che va a caccia di punti. L’appuntamento è per le ore 17.00 di sabato 16 gennaio. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICA Superlega 2020/2021 IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA DICIANNOVESIMA GIORNATA AGGIORNA LA DIRETTA Itas Trentino – Top VOLLEY Cisterna 0-1 (24-26, 1-2) ... Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) Itas Trentino e Topsi sfidano nell’anticipo dell’ottava giornata di ritorno di. Gli uomini di coach Lorenzetti vogliono la quattordicesima vittoria consecutiva contro, fanalino di coda della classifica che va a caccia di punti. L’appuntamento è per le ore 17.00 di sabato 16 gennaio. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH RISULTATI E CLASSIFICAIL PROGRAMMA COMPLETO DELLA DICIANNOVESIMA GIORNATA AGGIORNA LAItas Trentino – Top0-1 (24-26, 1-2) ...

Ultime Notizie dalla rete : LIVE VOLLEY SuperLega, 18°turno - live dalla BLM Group Arena: Itas Trentino-Top Volley trentinovolley.it Qual. EuroVolley 2021: ore 18.00 live streaming, Macedonia del Nord-Turchia

Volley A2, terza giornata di ritorno: Lagonegro ospita Siena

MARSICOVETERE (PZ) – La 3° giornata di ritorno porterà al palazzetto dello sport di Villa d’Agri la Emma Villas Aubay Siena, la squadra di coach Alessandro Spanakis è reduce dalla bruciante sconfitta ...

