Lazio | Lotito | “Squadra straordinaria | contro la Roma serata perfetta”

"La Squadra, il mister e tutto lo staff tecnico sono stati semplicemente straordinari. Ieri è stata una serata perfetta". Così Claudio Lotito, presidente della Lazio, commenta la vittoria per 3-0 contro la Roma nell'anticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. "Un solo rimpianto: non averla potuta vivere insieme ai nostri tifosi allo stadio" ha aggiunto soddisfatto il presidente della Lazio ai canali ufficiali del club all'indomani del successo dei suoi nel derby.

