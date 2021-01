Formazioni ufficiali Sampdoria Udinese | le scelte degli allenatori

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ledimatch valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Damsgaard; Verre; Quagliarella. Allenatore: Ranieri.(3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. Allenatore: Gotti. Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Sampdoria-Udinese, le formazioni ufficiali: Verre dietro Quagliarella, gioca Lasagna: Samp (4-4-1-1): Audero; Beres… - UdineseTV : Sampdoria - Udinese, le formazioni ufficiali - - GoalItalia : Le formazioni ufficiali di #SampdoriaUdinese: Quagliarella e Lasagna titolari ? - infoitsport : Pisa-Brescia, le formazioni ufficiali: Aye preferito a Donnarumma. Sibilli ancora titolare - toropuntoit : Le ultime dal Grande Torino: fuori Lyanco, gioca Buongiorno -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Sampdoria Udinese match valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Sampdoria-Udinese, ...Le formazioni ufficiali di Sampdoria-Udinese: Ranieri rilancia Quagliarella come unica punta, Keita in panchina. Gotti con Pereyra dietro Lasagna. SAMPDORIA (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Yoshida, ...