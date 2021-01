Crisi, M5s chiude a Renzi anche se non ci fossero i numeri: “Governo tecnico? Non con noi”. E ai responsabili: “Ora o mai più” (Di sabato 16 gennaio 2021) In ore confuse di trattative e discussioni, il M5s si aggrappa a una sola certezza: non tornerà mai più al tavolo con Matteo Renzi e Italia viva. E’ un paletto fondamentale perché arriva nel sabato più difficile, quando l’ottimismo sui numeri per tenere in piedi la maggioranza sembra essersi infranto contro il no dell’Udc e le resistenze dei “responsabili” che al momento neanche si sono palesati. Spiegano fonti 5 stelle a ilfattoquotidiano.it, il Movimento è “compatto intorno a Conte”, questa è la linea, ma se dovessero non esserci i numeri per sostenerlo in Parlamento, è “fuori discussione” che vadano a trattare con Italia viva. E non solo: i 5 stelle si sfilano già dall’ipotesi di sostenere un eventuale Governo tecnico (il sogno di Matteo Renzi). “Se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) In ore confuse di trattative e discussioni, il M5s si aggrappa a una sola certezza: non tornerà mai più al tavolo con Matteoe Italia viva. E’ un paletto fondamentale perché arriva nel sabato più difficile, quando l’ottimismo suiper tenere in piedi la maggioranza sembra essersi infranto contro il no dell’Udc e le resistenze dei “” che al momento nesi sono palesati. Spiegano fonti 5 stelle a ilfattoquotidiano.it, il Movimento è “compatto intorno a Conte”, questa è la linea, ma se dovessero non esserci iper sostenerlo in Parlamento, è “fuori discussione” che vadano a trattare con Italia viva. E non solo: i 5 stelle si sfilano già dall’ipotesi di sostenere un eventuale(il sogno di Matteo). “Se ...

borghi_claudio : Sempre più in basso... una specie di esperimento sociale. - Adnkronos : #Crisigoverno, panico #M5S: 'Numeri non ci sono' - repubblica : 'Campagna acquisti' anche per il centrodestra. Tajani: 'Ci sono senatori M5S scontenti' video - rosadineve : I numeri per Conte non sono scontati Mastella Tabacci e UDC sembrano sfilarsi Il l M5S pensa di togliere il veto su… - infoitinterno : Crisi, M5s chiude a Renzi anche se non ci sono i numeri: “Governo tecnico? Non con noi” -