Covid a Napoli, il Cotugno torna a riempirsi: paura per la terza ondata

Napoli – Sono quasi tutti occupati i posti letto destinati ai pazienti Covid positivi dell'ospedale Cotugno di Napoli. La pressione sul Pronto soccorso del nosocomio partenopeo continua a essere pesante. Oltre alle ambulanze, arrivano molte persone con mezzi propri e l'ospedale lancia l'allarme: "Siamo in zona gialla insieme a poche altre regioni d'Italia. Abbiamo un basso tasso di ospedalizzazione e la rete dei medici del territorio sta facendo un grande lavoro come i colleghi infettivologi in ospedale", dichiara a 'Il Mattino' Maurizio Di Mauro, manager dell'azienda dei Colli. "Ma ora che ci avviamo a riaprire le scuole e che l'economia respira dobbiamo davvero praticare la massima attenzione. Ormai abbiamo capito che questo virus, appena lo liberi, provoca nuove infezioni.

