Cartelle annullate, ma ai Comuni si chiede il rimborso per la notifica: “Ingiustificato” (Di sabato 16 gennaio 2021) “Istanza di rimborso delle spese di notifica su partite annullate, ai sensi dell’art.4 c. 1 del decreto legge 119/2018”. Firmato: Agenzia delle Entrate-Riscossione. È la lettera che, nelle ultime settimane, diversi Comuni italiani stanno ricevendo, con la quale viene richiesto il pagamento in unica soluzione delle spese di notifica per Cartelle esattoriali annullate dalla cosiddetta “Pace Fiscale” del 2018 che stralciava i debiti fino a mille euro degli anni 2000-2010. Una Comunicazione arrivata anche in Bergamasca e proprio dalla segnalazione di un primo cittadino, Fabrizio Sala di Telgate (Lega), il caso approda sulla scrivania del Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri. Sulla vicenda vuole vederci chiaro il deputato bergamasco ... Leggi su bergamonews (Di sabato 16 gennaio 2021) “Istanza didelle spese disu partite, ai sensi dell’art.4 c. 1 del decreto legge 119/2018”. Firmato: Agenzia delle Entrate-Riscossione. È la lettera che, nelle ultime settimane, diversiitaliani stanno ricevendo, con la quale viene richiesto il pagamento in unica soluzione delle spese diperesattorialidalla cosiddetta “Pace Fiscale” del 2018 che stralciava i debiti fino a mille euro degli anni 2000-2010. Unacazione arrivata anche in Bergamasca e proprio dalla segnalazione di un primo cittadino, Fabrizio Sala di Telgate (Lega), il caso approda sulla scrivania del Ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri. Sulla vicenda vuole vederci chiaro il deputato bergamasco ...

