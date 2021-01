Terna, messo in sicurezza sistema elettrico europeo (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – La rete elettrica italiana gestita da Terna, ha prontamente reagito a un repentino calo di frequenza che ha coinvolto i sistemi di trasmissione di tutti i Paesi dell'Europa continentale, contribuendo in tempi rapidi al progressivo rispristino in sicurezza del servizio e alla continuità della fornitura senza alcuna conseguenza per gli utenti. Terna ha attivato il primo livello di protezione del sistema staccando dalla rete circa 400 MW di consumi di clienti industriali cosiddetti interrompibili. Un'azione coordinata con le altre iniziative dei gestori di rete europei che ha permesso di riequilibrare la frequenza elettrica continentale evitando possibili disalimentazioni e interruzioni di elettricità diffuse.L'intervento di Terna si è reso necessario lo scorso 8 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – La rete elettrica italiana gestita da, ha prontamente reagito a un repentino calo di frequenza che ha coinvolto i sistemi di trasmissione di tutti i Paesi dell'Europa continentale, contribuendo in tempi rapidi al progressivo rispristino indel servizio e alla continuità della fornitura senza alcuna conseguenza per gli utenti.ha attivato il primo livello di protezione delstaccando dalla rete circa 400 MW di consumi di clienti industriali cosiddetti interrompibili. Un'azione coordinata con le altre iniziative dei gestori di rete europei che ha perdi riequilibrare la frequenza elettrica continentale evitando possibili disalimentazioni e interruzioni di elettricità diffuse.L'intervento disi è reso necessario lo scorso 8 ...

