Strootman: “Il Genoa non merita questa classifica. Roma da scudetto” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Kevin Strootman è stato presentato dal Genoa al centro sportivo “Signorini” accompagnato dal direttore sportivo Francesco Marroccu. Queste le sue parole: “Sono pronto. Nell’ultimo anno non ho giocato molto, forse mi manca un po’ il ritmo ma mi sono sempre allenato. Io sono pronto per giocare, devo conoscere la squadra ma fisicamente sto bene. Io do tutto per il club con cui gioco. Alla Roma, dopo aver perso in coppa, abbiamo vinto subito le prime 10 partite e per questo sono rimasto nella testa della gente. Voglio ringraziarli ma ringrazio anche quelli del Genoa che mi hanno scritto tanti messaggi. Voglio dimostrare sul campo di poter essere ancora un giocatore e dare una mano a questa squadra che ha giocatori fortissimi. Il 7 marzo? Giochiamo contro la Roma, ho visto e me l’hanno ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 15 gennaio 2021) Kevinè stato presentato dalal centro sportivo “Signorini” accompagnato dal direttore sportivo Francesco Marroccu. Queste le sue parole: “Sono pronto. Nell’ultimo anno non ho giocato molto, forse mi manca un po’ il ritmo ma mi sono sempre allenato. Io sono pronto per giocare, devo conoscere la squadra ma fisicamente sto bene. Io do tutto per il club con cui gioco. Alla, dopo aver perso in coppa, abbiamo vinto subito le prime 10 partite e per questo sono rimasto nella testa della gente. Voglio ringraziarli ma ringrazio anche quelli delche mi hanno scritto tanti messaggi. Voglio dimostrare sul campo di poter essere ancora un giocatore e dare una mano asquadra che ha giocatori fortissimi. Il 7 marzo? Giochiamo contro la, ho visto e me l’hanno ...

GenoaCFC : ???? Kevin #Strootman è un nuovo giocatore del Genoa. ?? - Gazzetta_it : #Genoa, ecco #Strootman “Un gruppo di valore. #Roma da scudetto” - DiMarzio : Il #Genoa è ai dettagli per il ritorno in Serie A di Kevin #Strootman - rep_genova : Strootman al Genoa: 'Una sfida che non mi spaventa' [di Maurizio Moscatelli] [aggiornamento delle 15:48] - LPincia : RT @GenoaCFC: ?? Su Genoa Channel è online la presentazione di Kevin #Strootman alla stampa. Per vederla clicca qui ???? -