Roma: «Può aprire il bagagliaio?», ma lui risale in auto e tenta di investire il poliziotto. Poi l'inseguimento e gli spari (Di venerdì 15 gennaio 2021) E' successo di tutto oggi pomeriggio a Roma nella zona del Vaticano. Un normale controllo da parte delle forze dell'ordine ha dato luogo ad un inseguimento – durante il quale è stato esploso anche un colpo di pistola – che ha portato al ferimento di un uomo e di un agente di Polizia. Ecco cosa è successo. Roma: «Può aprire il bagagliaio?», ma l'uomo cerca di uccidere il poliziotto Tutto è successo intorno alle 15.00. Un'auto viene fermata per normale controllo da parte della Polizia: a bordo ci sono tre persone, due uomini nei sedili anteriori e una donna in quelli posteriori. Il conducente, apparentemente tranquillo, consegna i documenti all'operatore. L'Agente di Polizia chiede però di aprire anche il bagagliaio: l'uomo alla guida, a quel punto, ...

