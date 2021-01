Riapre al pubblico la biblioteca comunale di Tempio

(Di venerdì 15 gennaio 2021) (Visited 34 times, 48 visits today) Notizie Simili: Avventure digitali, ma non troppo alle Poste di Olbia Come organizzare la propria campagna marketing con… DPCM 24 ottobre, calcio regionale ...

Toscanaoggi : La #Galleria dell'#Accademia di #Firenze riapre al pubblico il 13 febbraio con un nuovo allestimento Toscana Oggi - ditutto_italia : La Galleria dell’Accademia di Firenze non si è mai fermata e riapre al pubblico il 13 febbraio con un nuovissimo al… - Artielettere : Riapre al pubblico il 13 febbraio la Galleria dell’Accademia di Firenze - Eugeniolicc : RT @Napolikeit: La Reggia di Caserta annuncia la sua prossima riapertura al pubblico! @reggiadicaserta - Napolikeit : La Reggia di Caserta annuncia la sua prossima riapertura al pubblico! @reggiadicaserta -

Ultime Notizie dalla rete : Riapre pubblico

Napolike

Con il Decreto Legge 154/2020 "ristori ter", il governo ha messo a disposizione di tutti i comuni un fondo di solidarietà alimentare, da erogare alle famiglie che si trovano in uno stato di disagio so ...Speranza firmerà la nuova ordinanza nelle prossime ore. Nove le regioni in zona arancione. Nelle zone gialle riaprono i musei e le mostre. Da lunedì scuole secondarie in presenza dal 50% al 75% ...