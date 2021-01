Opel Crossland - Più moderna, non cede all'ibrido (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ne abbiamo annunciato i prezzi e le nuove caratteristiche pochi giorni fa: la rinnovata Opel Crossland si allinea alla Mokka a livello estetico adottando il frontale Vizor, più orizzontale e con nuovi gruppi ottici. La Crossland è il secondo modello più venduto della Casa dopo la Corsa, nonché prima Suv, visto che la Mokka, benché più compatta, è anche un po' più cara. Infatti, la nuova Crossland ha un prezzo accattivante che, sconti esclusi, parte da 20.850 euro. Schiena dritta. Partiamo dal posto di guida, che ha due caratteristiche importanti: prima di tutto un sedile dotato di rinforzi particolari che lo rendono molto comodo per la schiena e la parte superiore delle cosce grazie a dei supporti specifici, tanto da aver meritato la certificazione da parte di un ente ortopedico tedesco (Ags). Per la ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ne abbiamo annunciato i prezzi e le nuove caratteristiche pochi giorni fa: la rinnovatasi allinea alla Mokka a livello estetico adottando il frontale Vizor, più orizzontale e con nuovi gruppi ottici. Laè il secondo modello più venduto della Casa dopo la Corsa, nonché prima Suv, visto che la Mokka, benché più compatta, è anche un po' più cara. Infatti, la nuovaha un prezzo accattivante che, sconti esclusi, parte da 20.850 euro. Schiena dritta. Partiamo dal posto di guida, che ha due caratteristiche importanti: prima di tutto un sedile dotato di rinforzi particolari che lo rendono molto comodo per la schiena e la parte superiore delle cosce grazie a dei supporti specifici, tanto da aver meritato la certificazione da parte di un ente ortopedico tedesco (Ags). Per la ...

chevida : RT @quattroruote: Con il restyling la #Opel #Crossland diventa più moderna e non cede all'ibrido. L'abbiamo guidata con il 1.5 #diesel da 1… - quattroruote : Con il restyling la #Opel #Crossland diventa più moderna e non cede all'ibrido. L'abbiamo guidata con il 1.5… - dinoadduci : Opel Crossland - Più moderna, non cede all'ibrido - solomotori : Opel, nuovo Crossland perde la 'X' e introduce il Vizor -

Ultime Notizie dalla rete : Opel Crossland Opel Crossland: allestimenti, motori e prezzi per l'Italia - Quattroruote.it Quattroruote I monitor DisplayPort 2.0? In ritardo, ed è colpa della pandemia

I monitor DisplayPort 2.0 avrebbero dovuto debuttare entro fine 2020, ma le problematiche create dalla pandemia hanno rallentato lo sviluppo di almeno un anno. Nel frattempo i produttori puntano su HD ...

Vodafone è la rete migliore in Italia secondo Altroconsumo! Ecco i dati e come sono messe le altre

Qual è il miglior operatore sul territorio italiano per qualità della rete? Secondo Altroconsumo è Vodafone! Velocità di download, velocità di upload, qualità della visione di un video e qualità di na ...

I monitor DisplayPort 2.0 avrebbero dovuto debuttare entro fine 2020, ma le problematiche create dalla pandemia hanno rallentato lo sviluppo di almeno un anno. Nel frattempo i produttori puntano su HD ...Qual è il miglior operatore sul territorio italiano per qualità della rete? Secondo Altroconsumo è Vodafone! Velocità di download, velocità di upload, qualità della visione di un video e qualità di na ...