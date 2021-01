Il dittatore siriano Bashar al-Assad è coinvolto nell’esplosione del porto di Beirut?

(Di venerdì 15 gennaio 2021) (foto: Haytham El Achkar/Getty Images)Un’indagine del regista libanese Firas Hatoum, appena trasmessa sulla rete televisiva locale Al-Jadeed, ha portato alla luce delle nuove rivelazioni sulla devastante esplosione di agosto scorso neldi, in Libano. L’incidente sarebbe ricollegabile a tre influenti uomini d’affari, George Haswani, Mudalal Khuri e suo fratello Imad Khuri, con stretti legami con il presidenteal-, da essi sostenuto fin dai primi mesi della guerra civile in Siria, scoppiata nel 2011. L’inchiesta di Hatoum per la prima volta solleva la possibilità che la detonazione di 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio apossa essere stato un danno collaterale causato dai tentativi del regimedi procurarsi l’esplosivo ...

Una recente indagine del regista libanese Firas Hatoum sulla terribile esplosione al porto di Beirut ha messo in evidenza nuovi collegamenti tra la compagnia mediatrice nella compravendita di nitrato ...