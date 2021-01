Guida tv Sabato 16 gennaio 2021

Leggi su dituttounpop

(Di venerdì 15 gennaio 2021)tv16Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? LaTv16Rai 1ore 18:45 L’Eredità ore 20:00 Tg1 ore 20:35 Affari Tuoi Viva Gli sposiore 22:50 Techetechetèore 23:50 Il metodo Biden (doc) Rai 2ore 19:40 NCIS Los Angeles ore 20:30 Tg2 ore 21:05 FBI 2×14 1a Tv ore 21:50 Blue Bloods 10×05 1a Tv ore 22:40 Instinct 1×02 ore 23:30 TG2 Dossier Rai 3ore 20:00 Blobore 20:30 Le Parole della Settimana ore 21:45 Il Tabaccaio di Vienna Il diciassettenne Franz si trasferisce a Vienna per lavorare come apprendista in una tabaccheria. Mentre in città dilaga il nazismo e si moltiplicano gli atti di violenza contro ebrei e socialisti, Franz fa amicizia con Sigmund Freud, cliente abituale della tabaccheria. A lui si rivolgerà il giovane per avere consiglio sui ...