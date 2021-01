GeoGRID, i riflettori dell’Ugi sul progetto campano per lo sviluppo della geotermia (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il progetto GeoGRID è realizzato da un partenariato misto pubblico-privato che raggruppa le maggiori competenze scientifiche del settore presenti sul territorio campano. Tecnologie e sistemi innovativi per l’utilizzo sostenibile della risorsa geotermica attraverso la produzione di energia elettrica, termica e frigorifera con impianti a elevata efficienza e ridotto impatto ambientale. Il notiziario dell’Ugi – Unione Geotermica Leggi su 2anews (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ilè realizzato da un partenariato misto pubblico-privato che raggruppa le maggiori competenze scientifiche del settore presenti sul territorio. Tecnologie e sistemi innovativi per l’utilizzo sostenibilerisorsa geotermica attraverso la produzione di energia elettrica, termica e frigorifera con impianti a elevata efficienza e ridotto impatto ambientale. Il notiziario– Unione Geotermica

